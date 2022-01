Kein Baurecht im Sommer : Union muss weiter mit Stadionausbau warten

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss noch länger auf den Ausbau des Stadions An der Alten Försterei warten.

Union wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag nicht zur Sachlage äußern, sondern verwies auf die Mitgliederversammlung am 2. Dezember 2021, auf der Präsident Dirk Zingler gesagt hatte, dass Union mit dem Baurecht im Jahr 2022 rechne. Vor dem Ausbau des Stadions müsse aber noch das Trainingszentrum der Profis am Stadion umgebaut werden.