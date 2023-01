Bundesliga : Union-Präsident Zingler über Isco-Gerücht: „Ehrt uns“

Berlin Das Transfergerücht über eine angeblich mögliche Verpflichtung des spanischen Titelsammlers Isco „ehrt“ den 1. FC Union Berlin. „Wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird, haben wir eine Menge richtig gemacht“, sagte Clubpräsident Dirk Zingler bei Sky kurz vor dem Derby bei Hertha BSC.

Zingler blieb vor dem Derby bei der bescheidenen Linie der Köpenicker. „Wenn Union Favorit wird in der Bundesliga, dann haben wir eine Menge geschafft, so weit sind wir noch nicht.“ Er gab an, sein Club bleibe „hoffentlich“ in der Liga.