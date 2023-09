4. Spieltag Union-Sorgen vor Europa-Start: „Nicht alle verrückt machen“

Am vergangenen Wochenende absolvierte er dann wieder in Wolfsburg das erste Länderspiel seit seinem Wechsel zum 1. FC Union, der zuvor keinen Nationalspieler für das DFB-Team gestellt hatte. Beim 1:4 gegen Japan verschuldete Gosens allerdings ein Gegentor. Und auch sein drittes Tor im vierten Bundesliga-Spiel war am Samstag nicht viel wert. Gosens traf per Kopf nach Flanke von Aissa Laidouni, salutierte danach vor der Südtribüne - und fuhr am Ende doch mit leeren Händen nach Hause.