Nationalmannschaft : Union-Stürmer Kruse glaubt nicht mehr an Einladung von Flick

Union-Stürmer Kruse glaubt nicht mehr an Einladung von Flick

Glaubt nicht mehr an eine Berufung ins DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick: Max Kruse. Foto: Bernd Thissen/dpa

Berlin Max Kruse wäre gerne wieder bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dabei, doch der Berliner rechnet nicht mit einer neuerlichen Berufung.

Der Union-Profi absolvierte 14 A-Länderspiele, wurde im März 2016 vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw aus dem Nationalmannschaftskader gestrichen. Bei Olympia im Sommer war Kruse in der deutschen Auswahl nach herausragenden Leistungen in der Bundesliga dabei gewesen, sorgte in Tokio auch durch einen Heiratsantrag vor laufender TV-Kamera für Aufsehen.