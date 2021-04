Bundesliga : Union-Stürmer Leon Dajaku mit positivem Corona-Befund

Berlin Union Berlins Stürmer Leon Dajaku ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Fußball-Bundesligist tteilte, befindet sich der 20-Jährige in häuslicher Quarantäne.

Dajaku infizierte sich demnach im Rahmen seines Reha-Aufenthalts wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk in Stuttgart. „Leon Dajaku hatte in Stuttgart einen positiven Corona-Befund. Er musste seine Reha dort unterbrechen“, sagte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Dortmund.