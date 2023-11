10. Spieltag Union taumelt gegen Frankfurt zur nächsten Pleite

Während in Köpenick der Abstiegskampf droht, hielt die Eintracht den Anschluss zu den Europapokalplätzen. Das Team von Dino Toppmöller hat zehn Punkte aus den letzten vier Ligaspielen geholt. Am Donnerstag spielt die Eintracht in der Conference League bei Helsinki das dritte von vier Auswärtsspielen hintereinander, bevor es am Sonntag nach Bremen geht.