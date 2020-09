Bundesliga-Auftakt : Union-Torwart Luthe: Keine Rivalität mit Vorgänger Gikiewicz

Berlin Andreas Luthe will dem Aufeinandertreffen mit seinem Vorgänger Rafal Gikiewicz beim Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Augsburg nicht zu viel Bedeutung beimessen.

„Nein, wir kennen uns privat gar nicht, nur als Torhüter-Kollegen, was aber auch nicht schlimm ist“, sagte Luthe in einem Video-Interview des Berliner Fußball-Bundesligisten. „Wir haben ein ganz normales Torhüter-Verhältnis“, fügte der 33-Jährige an.