Bundesliga : Union-Trainer Fischer: Europacup als Ziel

Berlin Nach langem Zögern hat Union Berlins Trainer Urs Fischer die Qualifikation für den Europapokal doch noch als Ziel im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga ausgegeben.

Bisher hatte sich Fischer trotz des unerwartet guten Saisonverlaufs nur auf den Klassenerhalt konzentrieren wollen. Nach dem 1:1 beim FC Bayern München am vergangenen Wochenende haben die Eisernen in ihrer zweiten Bundesliga-Saison 40 Punkte auf dem Konto. Der derzeitige siebte Tabellenplatz könnte zur Teilnahme an der neuen Conference League reichen. Bayer Leverkusen hat auf Platz sechs, der in die Europa League führen könnte, vier Punkte Vorsprung.