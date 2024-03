Bundesliga Unions Aaronson: Voller Durchblick nach Augenproblemen

In der ersten Halbzeit konnte er „kaum etwas sehen“, in der zweiten Hälfte hatte Brenden Aaronson dann den vollen Durchblick. Seine Pupillen seien aus irgendeinem Grund geweitet gewesen, „es war wirklich seltsam“, sagte der Offensivspieler von Union Berlin nach dem 2:1 (0:0) in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen. Die Augenprobleme wurden in der Halbzeitpause behandelt, der US-Amerikaner bekam seine volle Sehfähigkeit zurück - und das zahlte sich aus: Aaronson traf in der 52. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0, auch beim ersten Tor hatte er seine Füße im Spiel.