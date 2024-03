Bundesliga Unions Co-Trainerin zu Gendern: In manchen Bereichen wichtig

Die ehemalige deutsche Meisterin und Champions-League-Siegerin war im November nach dem Abschied von Langzeit-Coach Urs Fischer von der U19-Trainerin zur Assistenztrainerin für das Männer-Team in der Bundesliga bei den Eisernen ernannt worden. Nach der Interimstätigkeit mit Marco Grote wurde sie auch in den Bjelicas Stab übernommen. In den zurückliegenden Partien schallte es immer wieder „Fußballgöttin“ durch das Unioner Stadion.