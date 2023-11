Bundesliga Unions Fischer über Zingler-Worte: „Enorm wichtig“

„Ich finde es toll, natürlich habe ich das mitbekommen. In einer solchen Situation ist das enorm wichtig, das Vertrauen zu spüren“, sagte der 57-Jährige vor dem Spiel der Köpenicker gegen Eintracht Frankfurt. Der Berliner Champions-League-Starter hat elf Pflichtspiele in Serie verloren und ist in der Liga in die Nähe der Abstiegsränge gerutscht.