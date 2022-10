Bundesliga : Unions Fischer warnt vor spielerischer Stärke von Gladbach

Berlins Trainer Urs Fischer will auch nach Abpfiff gegen Borussia Gladbach an der Tabellenspitze bleiben. Foto: David Inderlied/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Berlin- Union Berlins Trainer Urs Fischer will sich von der Verletzungsmisere bei Gegner Borussia Mönchengladbach nicht blenden lassen.

Die vierte englische Woche in Folge endet für die Eisernen am Sonntag. Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg gegen Sporting Braga in der Europa League will Union auch in der Bundesliga erneut seine Heimstärke unter Beweis stellen.