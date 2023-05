Champions-League-Teilnehmer Unions Ruhnert erwartet „sehr aufwendigen Transfersommer“

Die Berliner, bei denen es in den vergangenen Jahren immer wieder größere Umbrüche und trotzdem sportlichen Aufstieg gab, spielen in der kommenden Spielzeit erstmals in der Königsklasse. „Die Messlatte ist, die Mannschaft im Rahmen der Möglichkeiten unseres Clubs so aufzustellen, dass wir glauben, wir können sie verbessern“, sagte Ruhnert.