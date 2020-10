Nach Barbesuch : Unions Sportchef Ruhnert rügt und verteidigt Kruse

Max Kruse (M) stand trotz seines Barbesuchs in Unions Startelf gegen Schalke. Foto: Guido Kirchner/dpa

Berlin Union Berlins Sportdirektor Oliver Ruhnert hat Max Kruse für dessen Ausflug in eine Bar gerügt. Der 32 Jahre alte Stürmer habe aber gegen keinerlei gesetzliche Vorgaben verstoßen.

„Wir wollen diese Aktionen nicht, wir finden sie auch falsch“, sagte Ruhnert nach dem 1:1 der Berliner beim FC Schalke 04 bei Sky mit Blick auf das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga. Kruse hatte unter der Woche bei Instagram die Einladung in eine Berliner Bar veröffentlicht, am Sonntag stand er in der Startelf.