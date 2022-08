Bundesliga : Unwetter: Anreiseprobleme für Fans beim BVB-Spiel

Wegen eines Unwetters gibt es Anreiseprobleme für Fans beim Bundesligaspiel in Dortmund. Foto: Patrick Pleul/dpa

Dortmund Große Anreiseprobleme gibt es für Fußballfans, die das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen im Dortmunder Stadion besuchen wollen.

Wegen eines Unwetters ist der Hauptbahnhof in Dortmund am Vormittag gesperrt worden, teilte die Deutsche Bahn mit. Das Stellwerk dort sei ausgefallen, weil es einen Wassereinbruch gegeben habe, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Seit etwa 3.30 Uhr könnten keine Züge mehr in den Bahnhof fahren. Die Störung werde voraussichtlich noch bis in den späten Abend dauern. Es gebe erhebliche Verspätungen und Beeinträchtigungen. Die DB arbeitet nach eigenen Angaben an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs.