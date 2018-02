später lesen Tor-Debütant Upamecano sorgt für 100. Liga-Treffer von RB Leipzig FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



RB Leipzig hat das 100. Tor in seiner noch jungen Geschichte in der Fußball-Bundesliga erzielt. Für den Jubiläums-Treffer sorgte der Franzose Dayot Upamecano in der 17. Minute zum 1:0 in der Red Bull Arena gegen den FC Augsburg. dpa