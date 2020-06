Schalke-Leihgabe : Uth kann sich Verbleib in Köln „vorstellen“

Uth kann sich Verbleib in Köln „vorstellen“

Köln Für den vom FC Schalke 04 ausgeliehenen Ex-Nationalspieler Mark Uth ist ein Verbleib beim 1. FC Köln denkbar.

Auf Schalke war der Offensivspieler in dieser Saison bei acht Liga-Einsätzen ohne Torbeteiligung geblieben. In Köln überzeugte er vor allem in der ersten Hälfte der Rückrunde und kommt nach 14 Spielen nun auf fünf Tore und sechs Vorbereitungen.