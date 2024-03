Bundesliga Vater und Berater: Wirtz „grob“ bis 2027 in Leverkusen

Kritik äußerte er aber an der Auswechslung im Länderspiel gegen Belgien im März 2023 schon nach einer halben Stunde - ausgerechnet in der Heimat in Köln. „Ich konnte die Auswechslung nicht verstehen, vor allem an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt“, sagte Hans Wirtz: „Ich hätte das als Bundestrainer nicht gemacht. Aber Hansi Flick hatte eben eine andere Meinung. Es ist auch schon lange her, die Dinge haben sich seither zum Positiven gedreht.“ Unter Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann spielt Wirtz regelmäßig.