Bundesliga „Verdamp lang her“ - Darmstadt siegt erstmals seit Oktober

Zuletzt hatte Darmstadt am 7. Oktober 2:1 beim FC Augsburg gewonnen. „Vor dem Spiel durfte ich Wolfgang Niedecken die Hand schütteln. Dabei musste ich direkt an 'Verdamp lang her' denken“, sagte Lieberknecht in Anspielung auf den alten Hit von Niedeckens Band „BAP“. „Verdamp lang her war es auch für uns“, sagte der Lilien-Trainer.