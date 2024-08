Fußball-Bundesliga Verhandlung um Rotsperre gegen RB-Kapitän Orban verschoben

Die Einspruchsverhandlung gegen die Rot-Sperre von RB Leipzigs Kapitän Willi Orban ist verschoben worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund heute mitteilte, wird am Donnerstag (13.00 Uhr) statt am Montag kommender Woche verhandelt. Orban hat Einspruch gegen die Entscheidung des Sportgerichts eingelegt, ihn für zwei Meisterschaftsspiele zu sperren. Bis zur Verhandlung bleibt der Abwehrspieler gesperrt, verpasst also das Bundesliga-Topspiel bei Meister Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).