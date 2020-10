Bundesliga : Verletzung im Training: Union bangt um Torhüter Karius

Berlin Torhüter Loris Karius muss wohl weiter auf sein Bundesliga-Debüt für den 1. FC Union Berlin warten.

Die 27 Jahre alte Leihgabe vom FC Liverpool verletzte sich bereits am Mittwoch im Training und konnte an der heutigen Einheit nicht teilnehmen. Damit ist ein Einsatz von Karius im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg recht unwahrscheinlich. Zur Art der Verletzung äußerte sich Trainer Urs Fischer nicht. „Das ist im Training entstanden. Da geht es um Fehltritte“, sagte der Schweizer und ergänzte: „Ich möchte da erst abwarten, was die Befunde sind.“