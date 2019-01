Welcher Spieler ist wieder fit? Wer hat sich nur leicht verletzt, und wer fällt lange aus? Vor jedem Spieltag stellt sich die Frage, wer spielen kann. Unser Verletzungspegel zeigt, wie sich der Verletztenstand bei Borussia Mönchengladbach in dieser Saison entwickelt. Von Christina Rentmeister

Sieben Spieler waren bei Borussia Mönchengladbach am ersten Bundesliga-Spieltag der Saison 2018/19 noch verletzt. Darunter Kapitän Lars Stindl. Schon zwei Spieltage später waren es nur noch drei – so auch beim Sieg bei den Bayern am 7. Spieltag, als auch Stindl wieder auf dem Platz stand.

In dieser Saison blieb die Borussia bisher vom großen Verletzungspech des vergangenen Jahres verschont. Am 10. und 11. Spieltag konnte Trainer Dieter Hecking sogar aus dem Vollen schöpfen und hatte alle Spieler aus dem 30er-Kader zur Verfügung. Beide Spiele gewannen die Borussen.

Erst zum Ende der Hinrunde stieg die Zahl der Blessuren und schwereren Verletzungen bei Borussia wieder an. Matthias Ginter fiel so mit einem Bruch der Augenhöhle aus. Am 16. Spieltag fehlten schließlich wieder sieben Profis verletzungsbedingt. Am letzten Spieltag der Hinrunde waren es dagegen nur noch vier.

Unser Verletzungspegel zeigt für jeden Spieltag der Saison 2018/19 den Verletztenstand im Team. Wir werden die Grafik für jeden Spieltag der Rückrunde aktualisieren, so dass die Entwicklung in ihrer Gänze zu erkennen ist. Außerdem halten wir Sie hier über Verletzungsmeldungen auf dem Laufenden.