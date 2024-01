FC Bayern München Verschärfte Bayern-Sorgen: Upamecano und Laimer fallen aus

Laimer verließ die Arena humpelnd. „Ich hoffe, dass es so wenig wie möglich ist“, sagte der Österreicher. Diese Hoffnung scheint sich nicht zu erfüllen. Der TV-Sender Sky berichtete am Donnerstag, dass Laimer mit einem Muskelfaserriss in der Wade, bei dem auch die Sehne betroffen sei, womöglich bis März ausfallen könnte. Eine Bestätigung des Vereins gab es nicht. Von Tuchel werden in der Pressekonferenz am Freitag zum kommenden Spiel gegen den FC Augsburg genauere Angaben erwartet.