Angestrebte Verlängerung : Vertragspoker mit Alaba: Bayern strebt „Option eins“ an

Vertragspoker mit Alaba: Bayern strebt „Option eins“ an

München Im Vertragspoker mit Abwehrchef David Alaba hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Zielsetzung des FC Bayern München klar umrissen.

„Das entscheidende Kriterium wird sein, das wir eine Option eins erzielen. Das ist eine Vertragsverlängerung mit David Alaba. Daran arbeiten wir“, sagte Rummenigge in der TV-Sendung „Sky90“. Allerdings will der deutschen Fußball-Meister den 2021 auslaufenden Vertrag mit dem 28 Jahre alten Österreicher gerade in der Corona-Krise nicht um jeden Preis verlängern.