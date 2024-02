Fußball VfB-Boss: Neue DFL-Abstimmung zur Befriedung von Protesten

Der VfB Stuttgart sieht in dem Vorstoß für eine neue Abstimmung um den Einstieg von Investoren bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eine Maßnahme zur Befriedung der Fan-Proteste. Wenn man die aktuelle Situation in allen Stadien in Deutschland verfolge, könne es kein weiter so geben, sagte Club-Präsident Claus Vogt im Interview dem Pay-TV-Sender Sky. „Wir wollen einfach zum Teil der Beruhigung beitragen“, sagte er.