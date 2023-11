Bundesliga VfB-Coach Hoeneß erwägt Doppelspitze mit Guirassy und Undav

Grundsätzlich gebe es „gute Möglichkeiten, dass auch beide zusammen auf dem Platz stehen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor der Partie bei den defensivstarken Hessen am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Das ist dann ein Stück weit auch meine Aufgabe, wenn beide in so einer guten Form sind, das hinzubekommen.“