Bundesliga VfB-Coach sieht RB als „Super-Herausforderung“

„Wir wissen, da kommt ein richtiges Brett auf uns zu. Es ist für uns eine Super-Herausforderung, um zu sehen, wo wir jetzt stehen. Wir wollen uns mit den Besten messen“, sagte der 41-Jährige vor dem zweiten Spiel des VfB in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr). „RB Leipzig ist eine absolute Topmannschaft. Sie hat ganz schön Substanz verloren, war aber schnell in der Lage, richtig interessante Spieler zu holen“, urteilte Hoeneß.