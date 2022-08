Bundesliga : VfB-Coach vor Köln: Rettung in Vorsaison kein Thema mehr

Stuttgart Die spektakuläre Rettung gegen den 1. FC Köln in der Vorsaison spielt für Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart vor dem Wiedersehen mit den Domstädtern keine Rolle mehr.

In der vergangenen Saison hatten die Stuttgarter durch ein Tor von Kapitän Wataru Endo in der Nachspielzeit am letzten Spieltag gegen Köln noch einen 2:1-Sieg und dadurch den direkten Verbleib in der Bundesliga geschafft. „Köln war unser Gegner, aber es lag an uns“, sagte Matarazzo nun rückblickend. Und inzwischen stünden ja auch „ein paar neue Spieler auf dem Platz“.