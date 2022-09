Bundesliga : VfB erweitert Strukturen und holt Lahm, Khedira und Gentner

Stuttgart Der VfB Stuttgart erweitert seine Strukturen im Bereich Sport und holt dafür drei seiner früheren Nationalspieler zurück.

Lahm sagte in der „Bild“ zu seinen Aufgaben: „ Ich berate in erster Linie den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und das Präsidium. Ich habe meine Rolle in den letzten Wochen ausführlich besprochen, ich kenne die Erwartungen, die der Verein an mich hat.“ Das Präsidium des VfB erwarte von ihm „auf Grund meiner Erfahrung Handlungs-Empfehlungen. Inwieweit diese dann umgesetzt werden, ist immer die Aufgabe des Vereins“.