Bundesliga : VfB hofft weiter auf Kalajdzic-Verbleib

Bleibt Stürmer Sasa Kalajdzic in Stuttgart? Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Stuttgart Sportdirektor Sven Mislintat hofft weiter auf einen Verbleib von Nationalstürmer Sasa Kalajdzic beim VfB Stuttgart über den Sommer hinaus.

Kalajdzic' Vertrag beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Neben dem FC Bayern München sollen auch Borussia Dortmund und weitere Topclubs an einer Verpflichtung des 24 Jahren alten Österreichers interessiert sein. Der Stürmer erzielte in seinen bisherigen drei Jahren in Stuttgart 24 Pflichtspiel-Tore, wurde aber auch mehrfach von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Er selbst hatte seine Zukunft Anfang der Woche offen gelassen.