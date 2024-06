Bundesliga VfB nach Höhenflug zurückhaltend: Ziel Rang neun bis zwölf

„Wie sehr die vergangene Saison des VfB Stuttgart von den normalen Maßstäben abgewichen ist, wird mit der Zeit immer deutlicher. Vom kranken Mann zum ‚Vize' und Champions-League-Teilnehmer - im Grunde unbeschreiblich, was Mannschaft und Trainer in kürzester Zeit erreicht haben“, sagte Wohlgemuth. Der Weg des Clubs „zurück in die G5 der Bundesliga“, also die oberen fünf Tabellenplätze, sei jedoch weit.