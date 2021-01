Machtkampf in Stuttgart : VfB-Präsident will Mitgliederversammlung verschieben

Stuttgart Aufgrund der nicht aufgeklärten Datenaffäre will Präsident Claus Vogt die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart um knapp ein halbes Jahr verschieben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Wahl des Präsidenten.

Er werde als Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V. „im Interesse des Vereins und seiner Mitglieder die zur Durchführung der digitalen Mitgliederversammlung förmlich notwendige Einberufung zum 18.03.2021 nicht vornehmen“, schrieb Vogt in einem am Mittwoch veröffentlichten acht Seiten langen Brief an die Mitglieder des VfB, in dem er genau auf seine Beweggründe eingeht. Er ist stattdessen für eine Wahl bei der nächsten geplanten Mitgliederversammlung am 5. September.