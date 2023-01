Transfermarkt : VfB-Profi Ahamada vor Wechsel - Haraguchi und Dias kommen

Stuttgart Mittelfeldspieler Naouirou Ahamada steht beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart vor dem Abschied.

„Leider ist es so, dass er mir nicht zur Verfügung stehen wird“, sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia einen Tag vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag beim SC Paderborn (18.00 Uhr/Sky). „Er ist momentan in London. Es ist noch nichts spruchreif, weil noch nichts unterschrieben ist“, sagte Labbadia. Medienberichten zufolge will Crystal Palace den 20 Jahre alten Franzosen verpflichten.