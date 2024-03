Fußball VfB-Quartett für DFB-Auswahl nominiert: Eine „Bestätigung“

In den 26. Spieltag starten die Stuttgarter als Tabellen-Dritter und liegen nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison nun auf Champions-League-Kurs. Allerdings gehen dem VfB vor dem Duell in Sinsheim die Abwehrspieler aus. Kapitän Waldemar Anton konnte am Donnerstag nicht trainieren. „Das war aber eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Coach Hoeneß. „Er wird morgen wieder trainieren.“