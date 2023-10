8. Spieltag VfB-Serie wird „surreal“ - Guirassys Verletzung macht Sorgen

Gerade in der ersten Halbzeit stellte der VfB die Berliner mit hohem Pressing vor große Probleme. „Wir hatten gar keinen Zugriff auf das Spiel. Kamen immer einen Schritt zu spät“, sagte Union-Trainer Urs Fischer. „Wir konnten vorne den Ball kaum halten.“ In der vergangenen Spielzeit hatte man das allzu oft von den Gegnern der Berliner gehört. Union und Stuttgart, 2019 Gegner in den Relegationsspielen zur Bundesliga, haben in dieser Saison bislang die Rollen getauscht.