Bundesliga : VfB startet Vorbereitung am 3. August - Hertha am 27. Juli

Aufsteiger VfB Stuttgart startet am 3. August in die Vorbereitung auf die neue Saison. Foto: Fabian Sommer/dpa

Stuttgart Aufsteiger VfB Stuttgart startet am 3. August in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga, gaben die Schwaben bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ihr Trainingslager bestreiten sie - wie im vergangenen Jahr - vom 22. bis 29. August im österreichischen Kitzbühel. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation geht der VfB zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Einheiten am Clubzentrum und im Trainingslager ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Hertha BSC beginnt die Vorbereitung indes am 27. Juli. Wie die Berliner mitteilten, wird wie schon seit Beginn der Corona-Krise weiterhin zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Anders als in den Vorjahren wird die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia in diesem Sommer komplett auf Trainingslager verzichten.

Neben den zuletzt verliehenen Daishawn Redan und Nils Körber erwartet Labbadia in Lucas Tousart bislang einen Neuzugang zum Auftakt. Ondrej Duda, der seit Jahresbeginn bis zum vergangenen Wochenende bei Norwich City in der englischen Premier League aktiv war, stößt in Rücksprache mit dem Trainerteam ein paar Tage später zur Mannschaft.

Die Bundesligasaison startet am 18. September. Bereits am Wochenende davor kämpfen neben dem Hauptstadtclub 63 Mannschaften im DFB-Pokal in der ersten Hauptrunde um das Weiterkommen.