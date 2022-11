14. Spieltag : VfB Stuttgart fügt Hertha schmerzhafte Niederlage zu

Stuttgart Dank eines Treffers im allerletzten Moment gewinnt der VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. Während die Schwaben einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machen, schiebt die Hertha Frust.

Der VfB war durch Serhou Guirassy (4. Minute) früh in Führung gegangen. Dodi Lukebakio ließ die Berliner aber lange von zumindest einem Zähler träumen (19.). Doch dann schlug Mavropanos nach einer Ecke von Borna Sosa in der Nachspielzeit zu. Die Stuttgarter verlassen durch den Sieg den Abstiegsrelegationsplatz, der Blick der Hertha geht weiter nach unten.

Beide Mannschaften stehen mit jeweils zwölf Punkten weiterhin im unteren Tabellendrittel. Wettbewerbsübergreifend konnten die Stuttgarter seit der Freistellung von Ex-Coach Pellegrino Matarazzo drei Spiele in ihrer Arena siegreich gestalten. Was aber auch unter Wimmer zuletzt ein Problem blieb, war die Anfälligkeit in der Anfangsviertelstunde. Schon acht Gegentore kassierte der VfB in diesem Zeitraum.