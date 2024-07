Testspiel VfB Stuttgart schlägt Sittard in der Vorbereitung deutlich

Mit Rekord-Neuzugang Ermedin Demirovic in der Startelf hat der VfB Stuttgart seinen zweiten Sieg in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Gegen den niederländischen Erstliga-Club Fortuna Sittard gewannen die Schwaben mit 3:0 (2:0). Demirovic, dessen Verpflichtung zu Beginn der Woche verkündet worden war, stürmte zunächst als einzige Spitze.