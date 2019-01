Der einstige Rekordtransfer Pablo Maffeo könnte den VfB Stuttgart noch im Januar vorerst wieder verlassen. dpa

„Es gibt Überlegungen, ihn nochmal auszuleihen, das ist ein Wunsch, den auch der Spieler hat“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke vor dem Rückrunden-Start des Fußball-Bundesligisten gegen den FSV Mainz 05 dem TV-Sender Sky. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler Maffeo war vor der Saison für neun Millionen Euro von Manchester City zu den Schwaben gekommen. Bislang konnte der Spanier aber noch nicht überzeugen. „Er hat die Erwartungen noch nicht ganz erfüllt“, sagte Reschke.

Langfristig aber erhofft sich der Club weiter einiges von Maffeo. „Wir sind von seiner Qualität und Perspektive nach wie vor überzeugt“, sagte Reschke.

Für die Abwehr hatten die Stuttgarter in der Winterpause für elf Millionen Euro den Türken Ozan Kabak (18) von Galatasaray Istanbul verpflichtet. Reschke bestritt erneut, dass der FC Bayern an diesem Transfergeschäft beteiligt ist, wie Medien berichtet hatten. „Es ist schade, dass so ein Junge wie Kabak, der sich trotz Top-Angeboten hochklassiger Clubs für den VfB Stuttgart entscheidet, jetzt in so ein Licht gerückt wird“, sagte der Sportvorstand. In den Transfer seien nur der VfB, Galatasaray und der Spieler involviert gewesen.

