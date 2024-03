Bundesliga VfB-Trainer Hoeneß: Europapokal soll es schon werden

Man wolle „den Job ein Stück weit zu Ende bringen“, sagte der Trainer der Schwaben einen Tag vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Man strebe zur neuen Saison einen „dritten Wettbewerb, möglicherweise sogar eine Europa League“ an, so Hoeneß. Er rede aber bewusst noch nicht von der Königsklasse.