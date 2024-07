Fußball VfL Bochum holt Stöger-Nachfolger von AZ Alkmaar

Nach Torhüter Patrick Drewes (Karlsruher SC), den Mittelfeldspielern Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg) und Niklas Jahn (1. FC Nürnberg U23) sowie Stürmer Samuel Bamba (Borussia Dortmund U 23) ist de Wit der fünfte Neuzugang des VfL. Der neue Trainer Peter Zeidler kündigte am Mittwoch beim Trainingsstart aber an: „Es kommen noch ein, zwei, drei Neue.“ Darunter auch ein Torhüter, da Manuel Riemann nicht mehr in den Profikader zurückkehren soll.