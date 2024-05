Relegation VfL-Sportchef über Riemann: Sportlicher Wert unbestritten

Bochum hatte am Montag und damit zwei Tage nach der 1:4-Niederlage bei Werder Bremen am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga verkündet, dass der Verein ohne Riemann in die Relegation gehen würde. „Der sportliche Wert von Manu ist unbestritten, natürlich hätten wir das alles am liebsten anders gehabt“, sagte Fabian. „Ich bin nicht erfreut darüber, jetzt diese Situation zu haben. Aber damit müssen wir umgehen, es geht jetzt nur um den VfL.“