Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sein erstes Testspiel im neuen Jahr klar gewonnen. Während ihres Trainingslagers an der portugiesischen Algarve siegten die Wölfe mit 3:0 (2:0) gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. dpa

Danilho Doekhi brachte den VfL mit einem spektakulären Eigentor in der siebten Minute in Führung. Daniel Ginczek schoss zehn Minuten später das zweite Wolfsburger Tor. In der zweiten Halbzeit in Albufeira traf noch Admir Mehmedi (80.) für den Bundesliga-Fünften.

