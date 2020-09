Bundesliga : VfL Wolfsburg sucht weitere Verstärkung für die Offensive

Wolfsburg Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg denkt nach den Verpflichtungen von Stürmer Bartosz Bialek und Verteidiger Maxence Lacroix noch über eine weitere Verstärkung für die Offensive nach.

Die Wolfsburger sind in gleich in drei Wettbewerben gefragt: am 12. September im DFB-Pokal gegen Union Fürstenwalde, am 17. September in der Europa-League-Qualifikation bei FK Kukesi in Albanien und am 20. September am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen. „Ich bin der Meinung, dass wir sehr gut gerüstet sind für eine sehr intensive Saison, die es so noch nie gab“, sagte Schäfer.