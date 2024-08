Fußball Videobeweis geht „auf den Sack“ - Ärger zum Bundesliga-Start

Die strittige Szene will der Schiri-Chef nutzen, um im Handspiel-Bereich weiter zu sensibilisieren. „Genauso wie ein Trainer seine Mannschaft trainiert, so machen wir es mit den Schiedsrichten“, sagte Kircher. Das Ziel sei eine „Einheitlichkeit bei Auslegung einer Regel“, fügte er an. „Wir wollen im Toleranzbereich bleiben. Das wird es in 34 Spieltagen aber nicht geben. Es wird Ausreißer geben.“