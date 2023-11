Bundesliga „Viel aufsaugen“: Ducksch freut sich auf DFB-Team

Der Mannschaftsbus von Eintracht Frankfurt fuhr am Sonntagabend ohne Marvin Ducksch nach Hause. Dabei wäre er doch eine gute Mitfahrgelegenheit gewesen. Der Stürmer von Werder Bremen wird an diesem Montag in Frankfurt zum ersten Mal im Kreis der deutschen Nationalmannschaft erwartet. Nach dem packenden 2:2 (1:0) zwischen Werder und der Eintracht in der Fußball-Bundesliga hätte der 29-Jährige also nur zusteigen müssen. So reist er nun allein nach Hessen.