Bundesliga : Vier Corona-Fälle: Personalsorgen bei Union vor BVB-Duell

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund wegen Corona-Infektionen auf mehrere Spieler verzichten.

Sein eigenes Team müsse in so einer Begegnung am Limit spielen für ein gutes Ergebnis, so Fischer. Auch wenn man bei der 0:2-Niederlage in Augsburg nicht alles falsch gemacht habe, sagte er: „Ich glaube, für uns gibt es schon bisschen was gutzumachen.“