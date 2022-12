Borussia Mönchengladbach : Virkus sieht positiven Trend: „Können zufrieden sein“

Mönchengladbach Sportdirektor Roland Virkus hat den bisherigen Saisonverlauf von Borussia Mönchengladbach positiv bewertet.

„Insgesamt können wir zufrieden sein. Wir hatten viele sehr gute Spiele dabei - zum Beispiel gegen Leipzig und Dortmund, aber auch gegen Köln und Hoffenheim. Was wir immer noch drin haben, sind Schwankungen in unseren Leistungen“, sagte Virkus in einem vereinseigenen Interview.