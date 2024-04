Fußball Völler glaubt an Leverkusen-Triple

Im Europa-League-Halbfinale gegen die AS Rom sei Leverkusen der Favorit. „Das wissen auch die Römer, die natürlich sehen, was in Leverkusen passiert“, sagte Völler. „Wenn die Mannschaft auf dem Niveau spielt wie in der ganzen Saison, zieht sie ins Finale ein. Aber man muss wachsam sein: Bis vor ein paar Wochen war der FC Liverpool der Topfavorit auf den Titel in der Europa League. Jetzt sind sie nicht mehr dabei.“ Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp war im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo ausgeschieden.