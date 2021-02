Bundesliga : Völler stärkt Bayer-Trainer: „Peter Bosz ist unser Plan B!“

Bayer-Sportchef Rudi Völler hat weiterhin Vertrauen in Trainer Peter Bosz. Foto: Marius Becker/dpa

Leverkusen Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler ist von Trainer Peter Bosz trotz der jüngsten Rückschläge überzeugt und denkt nach eigener Aussage nicht an eine Alternative. „Peter Bosz ist unser Plan B!

“, sagte der 60-Jährige im Interview mit der „Bild am Sonntag“.

Bosz (57) sei immer noch derselbe Trainer, mit dem der Werksclub vor zwei Monaten Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga war. „Von dessen Spielstil alle begeistert waren und den wir genau so wollten, weil er absolut zu Bayer 04 passt.“ Der Niederländer sei ein „sehr ehrlicher Mensch, fast schon zu ehrlich und zu kritisch mit sich selbst“, meinte Völler weiter. „Er kennt die Situation, redet nichts schön. Das schätzen wir an ihm.“